28-летний Эрнест Джон Обиена неоднократно привлекал внимание своими оригинальными носками. Однако раньше они были с персонажами мультфильмов, или просто разноцветные.

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Украинец на носках филиппинца

В этом году Эрнест Джон Обиена выделился среди всех спортсменов, надев носки, на которых был принт в виде головы его тренера - Виталия Петрова. Интересно, что Петров украинец. Он является тренером по легкой атлетике, который специализируется преимущественно на прыжках с шестом. С 2014 года Петров тренирует Обиена.

Эрнест Джон Обиена в необычных носках / фото Getty Images

Также во время соревнований филиппинец появился в носках с изображением своих родителей розового цвета.

Другие фото Эрнеста Джона Обиена в "тех самых" носках / AP, Getty Images