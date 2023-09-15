Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри уже не раз вешал перчатки на гвоздь. Такими поступками он только подогревал интерес к своей персоне.

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Отец Фьюри: Тайсон уже заканчивал карьеру

На волне собственной популярности "Жадное пузо" получает космические гонорары за свои поединки. Понятно, что 35-летний Фьюри не покинет ринг, когда на него падает "золотой дождь". Это подтвердил и его отец Джон Фьюри. По его мнению, "Цыганский король" не намерен завершать карьеру.

"Я думаю, что он готов драться еще четыре года. Ничто не вызывает у него стресс, и он наслаждается своей работой. Тайсон уже заканчивал карьеру, и ему не нравится сидеть на пенсии. Однажды он сказал мне, что без бокса у него ничего нет.

Я думаю, что Тайсон будет одним из самых долгоиграющих чемпионов за многие годы. Если посмотреть на его оппозицию, то зачем ему завершать карьеру, когда он на несколько лиг выше всех остальных? Когда ты впереди других бойцов, продолжай развлекать публику.

Его фанатская база растет, так почему ему идти на пенсию? Если ты можешь развлекать людей в этом скучном мире, в котором мы сейчас живем, то продолжай это делать", – рассказал отец "Жадного пуза".

Так что если вдруг Фьюри после боя с Нганну запоет старую-новую песню о завершении карьеры – это будет очередной игрой на публику.

Фьюри на пороге больших поединков