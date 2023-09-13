Отец "Цыганского короля" назвал своего сына в честь абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Так каким же было разочарование британца, когда он узнал, что его соперника будет тренировать кумир детства.

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Фьюри: Майк Тайсон должен быть в моем углу

Журналисты поинтересовались мнением Фьюри по поводу сотрудничества Фрэнсиса Нганну и Майка Тайсона. "Жадное пузо" в присущем стиле прокомментировал игнорирование "Железным Майком" его персоны.

"Я думаю, что это грустно, на самом деле. Человек, в честь которого меня назвали, легенда, должен выступить против меня, а потом пойти как неудачник, проиграв человеку, которого назвали в его честь. Я считаю, что это грустно, и я считаю , что он должен быть в моем углу, а не в обратном, но бизнес есть бизнес, и я понимаю, что это чисто бизнес.

Независимо от того, чему он учит Нганну, независимо от того, сколько он проведет тренировок по боксу, у каждого есть план, пока его не ударят по лицу. Я не уверен, кто это сказал, но это верно. У всех есть план, пока их не ударят по челюсти", – заявил Фьюри.