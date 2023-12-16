Американский боксер Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира по двум весовым категориям. Звездный спортсмен проанализировал слабые и сильные стороны Усика и Фьюри.

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Полезный совет от Холифилда

По мнению легенды бокса, "Цыганский король" неуверенно чувствует себя в ближнем бою. Этим должен воспользоваться Усик, в этом аспекте превосходящий соперника.

"Есть вещи, которые Фьюри делает не очень хорошо – он не очень хорошо бьется на ближней дистанции, обычно никто не сближается быстро, чтобы нанести ему удары. Это будет видно, когда он сразится с Усиком.

Усик – хороший боец, у него быстрые руки. Усик может драться на ближней дистанции, может драться на дальней, так что вы увидите большую разницу. Чтобы постоянно побеждать, нужно быть всесторонне развитым бойцом", – отметил Холифилд.

Справка. Эвандерд Холифилд был абсолютным чемпионом мира в хевивейте в 1990 – 1992 годах. До этого американец становился абсолютом в крузервейте (1988). Александр Усик может повторить подвиг Эвандера и стать абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

Напомним, что поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится в Эр-Рияде 17 февраля 2024 года. На кону будут стоять четыре пояса супертяжелого дивизиона. В контракте на бой прописана опция реванша.