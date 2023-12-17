Батько Ф'юрі, зокрема розкритикував підготовку сина. Він порівняв його тренувальний табір з цирком.
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Батько Ф'юрі розкритикував сина та похвалив Усика
"Я ніколи не казав, що мій син на спаді, тому що це не так. Це люди навколо нього, які не так багато досягають. Його підготовка перебуває в занепаді, а його табір ще більше занепадає. Це не табір, це цирк. Я був шокований тим, що побачив.
Я зрозумів, що він був неправий, коли побачив його, вийшовши з літака. Я його не бачив, я був у таборі з Томмі", – зазначив Ф'юрі-старший.
Джон не приховує своєї стурбованості перед поєдинком сина з Усиком. Він стурбований тим, що Тайсон може програти.
Тому що Усик робить це – піт, кров, лайно та сльози. Навколо нього дисципліновані, професійні та чудові люди, а у Тайсона цього, на мою думку, немає. Абсолютно (стурбований, що Тайсон може програти), якщо він не внесе жодних коригувань, це може статися,
– додав він.
Усик – Ф'юрі: коли відбудеться бій
- Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії.
- Нещодавно один із представників оточення Усика розповів про особливості підготовки до поєдинку. Він заявив, що велика кількість боксерів хочуть поспарингувати з Усиком напередодні головного бою. Там зазначили, що тьох вже вдалося відібрати. .
- Зазначається, що всіх спаринг-партнерів об'єднують фізичні характеристики, які схожі на Тайсона Ф'юрі. Відбір партнерів для українця, які приєднаються до тренувального табору, все ще відкритий.
- Тим часом "Циганський король" насолоджується відпусткою в Саудівській Аравії.