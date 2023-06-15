Лжецы и трусы: эпатажный отец Фьюри набросился на Усика и его команду

Джон Фьюри после срыва боя его сына против Александра Усика снова решил напомнить о себе. Как всегда, он решил обвинить украинского боксера в отмене мегафайта за абсолютного чемпиона.

Отец чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри обвиняет чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика и его команду во лжи. Он считает, что именно украинская сторона виновата в отмене боя, который должен был состояться весной 2023 года.

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Фьюри-старший: есть только один лжец – это Усик и его команда

По словам Джона Фьюри, именно Усик виноват в том, что бой не состоялся. Хотя все мы помним, что украинец согласился на гонорар только у 30 процентов, обладая 4 поясами при только одном у Тайсона Фьюри. и делал все для того, чтобы выйти в ринг с "Жадным пузом".

Он не хотел сражаться. Из каких-то источников Усик услышал, что Тайсон был травмирован. Затем Тайсон предложил ему бой, и даже 30 процентов гонорара было много для Усика. Но он все равно заработал бы 17 миллионов фунтов за бой на Уэмбли. Это показывает, какой Усик большой лжец и трус. Он будет боксировать с Даниэлем Дюбуа за объедки по сравнению с гонораром за бой с Тайсоном. Так что есть в этом смысл?

– заявил Джон Фьюри

Отец Тайсона где-то видит логику в своих словах, но молчит о том, что и 70 процентов не устроили его сына, который хотел 100 миллионов за бой, что является большей суммой, чем совокупный гонорар, который могли предложить организаторы.

После этого он снова сказал, что Тайсон подерется с кем угодно и где угодно, но только, если все будет хорошо, по оценке команды Фьюри, в плане бизнеса.

Поэтому претензии к Усику, скрывающему правду по поводу срыва боя с Тайсоном и жадности украинца, выглядят как минимум странно.

Бой между Усиком и Фьюри все же может состояться, но уже в Саудовской Аравии. Шейхи заявили, что предложат контракт на бой , который точно не обидит финансово британца

Интересно, как после этого будет юлить Фьюри и кого обвинит в случае отказа?