Батько чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі звинувачує чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика та його команду у брехні. Він вважає, що саме українська сторона винна у скасуванні бою, який мав відбутися навесні 2023 року.

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Ф'юрі-старший: є тільки один брехун – це Усик та його команда

За словами Джона Ф'юрі саме Усик винен у тому, що бій не відбувся. Хоча всі ми пам'ятаємо, що українець погодився на гонорар лише у 30 відсотків, володіючи 4 поясами при лише одному у Тайсона Ф'юрі. та робив усе для того, щоб вийти у ринг з "Жадібним пузом".

Він не хотів битися. З якихось джерел Усик почув, що Тайсон був травмований. Потім Тайсон запропонував йому бій, і навіть 30 відсотків гонорару було багато для Усика. Але він все одно заробив би 17 мільйонів фунтів за бій на Вемблі. Це показує, який Усик великий брехун і боягуз. Він боксуватиме з Даніелем Дюбуа за недоїдки порівняно з гонораром за бій із Тайсоном. То що, є в цьому сенс?

– заявив Джон Ф'юрі

Батько Тайсона десь бачить логіку у свох словах, але мовчить про те, що й 70 відсотків не влаштували його сина, який хотів 100 мільйонів за бій, що є більшою сумою, ніж сукупний гонорар, який могли запропонувати організатори.

Після цього він знову сказав, що Тайсон поб’ється з будь-ким і будь-де, але тільки, якщо все буде добре, за оцінкою команди Ф'юрі, у плані бізнесу.

Тому претензії до Усика, який приховує правду щодо причини зриву бою з Тайсоном та жадібність українця, виглядають щонайменше дивно.

Варте уваги. Бій між Усиком та Ф'юрі все ж таки може відбутися, але вже у Саудівській Аравії. Шейхи заявили, що запропонують контракт на бій, який точно не образить фінансово британця.

Цікаво, як після цього буде викручуватися Ф'юрі й кого звинуватить у разі відмови?