Этой зимой Шахтер не только усиливал команду, а и продлевал контракты со своими лидерами. К примеру, подписи под новыми соглашениями поставили Артем Бондаренко и Олег Очеретько.
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Также пролонгировал свой договор и Георгий Судаков, к которому проявляют интерес несколько клубов из топ-лиг. Причем новое соглашение продлено лишь на полгода по сравнению с предыдущим – до конца 2028 года.
В СМИ предполагали, что в контракте Георгия теперь прописана клаусула в размере 150 миллионов евро. По крайней мере на это намекнул генеральный директор Шахтера Сергей Палкин на своей странице в инстаграм.
Впрочем известный журналист Виктор Вацко опровергает эту информацию. По его данным, в соглашении с Судаковым не прописаны никакие отступные. Кроме того, источник сообщает, что слухи о повышении зарплаты Георгия до 1,5-2 миллионов евро в год также является неправдой.
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Отметим, что в 2023 году Судаков стал системообразующим игроком как в Шахтере, так и в сборной Украины. В этом сезоне хавбек забил три гола в 18-ти играх за дончан, среди них и мяч в Лиге чемпионов в ворота Барселоны.
Карьера Георгия Судакова
- полузащитник является воспитанником Металлиста и Шахтера
- за взрослую команду "горняков" Георгий дебютировал в 2020 году
- за это время Судаков отыграл 85 матчей, записав на свой счет 13 голов и 11 ассистов
- в составе Шахтера футболист стал чемпионом Украины 2022-2023 годов
- также в 2021 году Судаков дебютировал за сборную Украины, а под руководством Сергея Реброва стал игроком основы
- на его счету 12 матчей и один гол в "сине-желтой" футболке
- кроме того, Георгий помог молодежной сборной Украины выйти в полуфинал Евро U21 прошлым летом
- на том турнире Судаков забил три гола и разделил звание лучшего бомбардира с испанцами Абелем Руисом и Серхио Гомесом
- известный ресурс Transfermarkt оценивает украинца в 18 миллионов евро