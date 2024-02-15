Бывший тренер Шахтера U-21 Фернандо Валенте назвал Георгия Судакова величайшим талантом среди игроков, с которыми он работал. 21-летний футболист зимой мог оказаться одном из топ-клубов.

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Судаков обозначил свои приоритеты

Судаков не скрывает, что в будущем планирует играть в ведущем чемпионате Европы. Однако сейчас все его мысли о ближайжем матче Шахтера.

"Я не могу сказать, что я лучше Зинченко или Мудрика, но мне приятно это слышать.

Я слежу за четырьмя лучшими европейскими лигами. Премьер-лига, Серия А, Ла Лига и Бундеслига – это мечта, и я буду счастлив, когда смогу там сыграть.

А пока что мы собираемся попробовать выбить Марсель. Мы настоящая команда, которая любит агрессивный и атакующий футбол, и у нас очень хороший состав. У нас действительно есть много возможностей", – рассказал Судаков.

Напомним, что возможный трансфер Георгия Судакова был одним из самых ожидаемых зимой 2024 года. Однако "горнякам" удалось переподписать контракт со своим бриллиантом, установив клаусулу в размере 150 миллионов евро.

На Transfermarkt цена на футболиста составляет 18 миллионов евро. Она может подскочить в случае успешных матчей Судакова за Шахтер в Лиге Европы и за "сине-желтых", в случае выхода на Евро-2024.

Важно! В четверг, 15 февраля, Шахтер сыграет свой первый матч в противостоянии с Марселем. Поединок 1/16 финала Лиги Европы состоится в Гамбурге. Начало встречи в 19:45.