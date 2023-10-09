8 октября большая часть национальной команды взяла курс из столицы Украины в Перемышль, чтобы дальше автобусом добраться до аэропорта в Жешуве. Уже в Польше в расположение сборной присоединились ассистент главного тренера Висенте Гомес, а также футболисты Шахтера – Николай Матвиенко и Александр Зубков.
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Старт подготовки к важным матчам
Уже в гостинице "сине-желтых" ждали еще один помощник кормчего Глеб Платов и полузащитник Шахтера Георгий Судаков. Отдельно из Лиссабона прилетели голкипер Бенфики Анатолий Трубин и Рустам Худжамов, недавно начавший сотрудничество с "орлами" по вратарским рукавицам.
Сборная Украины по футболу / Фото УАФ, Павел Кубанов
После обеда в Праге к сборной присоединились капитан Шахтера Тарас Степаненко, опорник бельгийского Вестерло Сергей Сидорчук и тренер Альберто Босх.
Уже вечером 8 октября подопечные Реброва провели свою первую тренировку в столице Чехии. В распоряжении Сергея Станиславовича было 12 футболистов. Вне общей группы в тренажерном зале тренировался центрбек Динамо Денис Попов, который продолжает восстанавливаться от мышечной травмы бедра. В сборной надеются, что защитник успеет полноценно восстановиться и помочь команде в октябрьских поединках.
Тренировки сборной Украины / Фото УАФ, Павел Кубанов
Вечером 8 октября в украинскую сборную приедут другие футболисты-легионеры. Поэтому уже 9 октября "сине-желтые" в почти полном составе будут готовиться к ближайшей игре против северных македонцев.
Последними в сборную прибудут Александр Зинченко, Богдан Михайличенко и Дмитрий Ризник, заменивший в заявке Ребров травмированного Андрея Лунина.
Подготовка к отбору на Евро-2024 / Фото УАФ, Павел Кубанов
Отметим, что из-за повреждений октябрьские матчи сборной Украины пропустит капитан команды Андрей Ярмоленко. Его в заявке заменил нападающий Сандерленда Назарий Русин. Также в национальную команду вызвали центрального защитника Днепра-1 Александра Сватко.
- Напомним, что 14 октября Украина будет принимать Северную Македонию в отборе на Евро-2024. Это будет уже вторая встреча сборных. Первая окончилась волевой победой украинцев 2:3. Победный гол тогда оформил Виктор Цыганкова, который не поможет "сине-желтых" в октябрьском цикле матча из-за травмы, полученной в поединке Жирона – Реал (0:3).
- Уже 17 октября подопечные Реброва уже сыграют на выезде против Мальты. Первое лобовое противостояние по отбору на Евро-2024 закончилось минимальной победой Украины 1:0. Тогда тоже победу нашей сборной принес Цыганков.