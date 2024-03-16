Илья Забарный забил дебютный гол за Борнмут в матче против Лутона (4:3). Теперь 21-летний защитник планирует отличиться в составе сборной Украины.

Читайте также "Они нас недооценивают": тренер Боснии и Герцеговины выразил недовольство украинскими СМИ

Забарный: Настраиваемся только на победу

Во время интервью пресс-службе "сине-желтых" Забарный поделился впечатлениями от первого гола в чемпионате Англии.

Я очень доволен, что смог отличиться, ведь для меня это важно. Надеюсь, что это не последний мой гол в Англии. Буду работать, чтобы голы были и в сборной. Возможно, не такие же, ведь тот мяч был, так сказать, рабочий,

– сказал Забарный.

Защитник Борнмута надеется, что сборная Украины в полной готовности подойдет к поединку с Боснией. Команда готовит все возможные варианты ведения игры, а также уделяет особое внимание стандартам.

Будет важная игра, и мы настраиваемся только на победу. Это понимают все ребята, поэтому думаю, что все у нас будет хорошо. Считаю, что мы готовы к поединку. Мы отрабатываем все моменты – и стандарты в том числе. Знаем, что нужно делать в таких ситуациях. Хорошо, когда у меня есть возможность подключиться и помочь своей команде,

– рассказал Забарный.

Голы Забарного на взрослом уровне

Отметим, что Илья Забарный не очень часто радует болельщиков забитыми голами.

В составе Динамо центральный защитник забил один гол в ворота Ингульца (5:0) в сезоне 2020/21.

Молодой защитник успел отличиться и за главную команду страны. Это был чрезвычайно важный гол в матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии (3:2). Тогда Илья сократил отставание в счете после проигранного первого тайма.

Важно! Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.