Тренер боснийцев уже отличился провокационным заявлением относительно подготовки сборной Украины в условиях войны. Милошевича не интересует, что украинские футболисты вынуждены готовиться и проводить матчи за пределами своей Родины.

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Милошевич: Мы ответим на поле

Также бывшему футболисту Астон Виллы не понравилось позиция украинских СМИ. По его мнению, в материалах присутствует недооценка сборной Боснии и Герцеговины.

"Не имеет значения, сколько стоят украинские игроки и где они играют. Их рыночная стоимость лишь означает, что они имеют хорошее индивидуальное качество. Такую команду можно победить, если хорошо играть как команда.

Я читал кое-что из того, что было написано в их СМИ. Мне кажется, что они нас немного недооценивают. Я рад этому. Я не люблю отвечать средствам массовой информации. Мы ответим на поле", – сказал Милошевич.

Напомним, что полуфинал квалификации отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Справка. Саво Милошевич возглавил сборную Боснии и Герцеговины 29 сентября 2023 года. Под его руководством "драконы" сыграли четыре матча: победа над Лихтенштейном (2:0) и три подряд поражения от Португалии (0:5), Люксембурга (1:4), Словакии (1:2).