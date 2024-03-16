Тренер боснийцев уже отличился провокационным заявлением относительно подготовки сборной Украины в условиях войны. Милошевича не интересует, что украинские футболисты вынуждены готовиться и проводить матчи за пределами своей Родины.
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Милошевич: Мы ответим на поле
Также бывшему футболисту Астон Виллы не понравилось позиция украинских СМИ. По его мнению, в материалах присутствует недооценка сборной Боснии и Герцеговины.
"Не имеет значения, сколько стоят украинские игроки и где они играют. Их рыночная стоимость лишь означает, что они имеют хорошее индивидуальное качество. Такую команду можно победить, если хорошо играть как команда.
Я читал кое-что из того, что было написано в их СМИ. Мне кажется, что они нас немного недооценивают. Я рад этому. Я не люблю отвечать средствам массовой информации. Мы ответим на поле", – сказал Милошевич.
Напомним, что полуфинал квалификации отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.