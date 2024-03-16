Ілля Забарний забив дебютний гол за Борнмут у матчі проти Лутона (4:3). Тепер 21-річний захисник планує відзначитись у складі збірної України.

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Забарний: Налаштовуємося тільки на перемогу

Під час інтерв'ю пресслужбі "синьо-жовтих" Забарний поділився враженнями від першого голу в чемпіонаті Англії.

Я дуже задоволений, що зміг відзначитися, адже для мене це важливо. Сподіваюся, що це не останній мій гол в Англії. Буду працювати, щоб голи були й у збірній. Можливо, не такі самі, адже той м'яч був, так би мовити, робочий,

– сказав Забарний.

Захисник Борнмута сподівається, що збірна України у повній готовності підійде до поєдинку з Боснією. Команда готує усі можливі варіанти ведення гри, а також приділяє особливу увагу стандартам.

Буде важлива гра, і ми налаштовуємося тільки на перемогу. Це розуміють усі хлопці, тож думаю, що все в нас буде добре. Вважаю, що ми готові до поєдинку. Ми відпрацьовуємо всі моменти — і стандарти в тому числі. Знаємо, що потрібно робити в таких ситуаціях. Добре, коли в мене є можливість підключитися й допомогти своїй команді,

– розповів Забарний.

Голи Забарного на дорослому рівні

Зазначимо, що Ілля Забарний не дуже часто тішить вболівальників забитими голами.

У складі Динамо центральний захисник забив один гол у ворота Інгульця (5:0) в сезоні 2020/21.

Молодий захисник встиг відзначитися і за головну команду країни. Це був надзвичайно важливий гол у матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії (3:2). Тоді Ілля скоротив відставання у рахунку після програного першого тайму.

Важливо! Півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в місті Зениця. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.