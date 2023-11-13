В понедельник, 13 ноября, сборная Украины под руководством Сергея Реброва начала подготовку к матчу против Италии. Именно в поединке двух сборных решится судьба второй путевки от группы С на ЧЕ-2024.
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Первая тренировка сборной в Гданьске
В лагерь сборной, расположенный в Гданьске, уже прибыли игроки Шахтера, Днепра-1, а также наши легионеры. Несколько задерживаются киевские динамовцы, которые прибудут на место сбора во вторник.
В понедельник состоялась первая тренировка на старом стадионе Лехии, где раньше выступал местный клуб. В нем приняли участие девять футболистов, сыгравших свои поединки не позже субботы. Также в общей группе тренировался Егор Назарина, пропустивший поединок Шахтера против Днепра-1. Все остальные сборники занимались в тренажерном зале.
Сборная Украины начала подготовку / Фото Павла Кубанова
Ранее сообщалось, что 16 ноября "сине-желтые" проведут спарринг против польской Лехии из города Гданьск. Сергей Ребров вынужден был согласиться на товарищеский матч, ведь это было требование УЕФА. Интересно, что официально УАФ не подтвердила проведение этого поединка.