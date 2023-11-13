В понедельник, 13 ноября, сборная Украины под руководством Сергея Реброва начала подготовку к матчу против Италии. Именно в поединке двух сборных решится судьба второй путевки от группы С на ЧЕ-2024.

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Первая тренировка сборной в Гданьске

В лагерь сборной, расположенный в Гданьске, уже прибыли игроки Шахтера, Днепра-1, а также наши легионеры. Несколько задерживаются киевские динамовцы, которые прибудут на место сбора во вторник.

В понедельник состоялась первая тренировка на старом стадионе Лехии, где раньше выступал местный клуб. В нем приняли участие девять футболистов, сыгравших свои поединки не позже субботы. Также в общей группе тренировался Егор Назарина, пропустивший поединок Шахтера против Днепра-1. Все остальные сборники занимались в тренажерном зале.

Сборная Украины начала подготовку / Фото Павла Кубанова

Ранее сообщалось, что 16 ноября "сине-желтые" проведут спарринг против польской Лехии из города Гданьск. Сергей Ребров вынужден был согласиться на товарищеский матч, ведь это было требование УЕФА. Интересно, что официально УАФ не подтвердила проведение этого поединка.

Важно! Матч Украина – Италия состоится 20 ноября на поле "БайАрены" в немецком Леверкузене. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.