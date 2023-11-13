У понеділок, 13 листопада, збірна України під керівництвом Сергія Реброва розпочала підготовку до матчу проти Італії. Саме в поєдинку цих двох збірних вирішиться доля другої путівки від групи С на ЧЄ-2024.

До теми Україна чи Італія: в кого більше шансів вийти на Євро-2024 і що для цього потрібно

Перше тренування збірної в Гданську

До табору збірної, який розташувався в Гданську, вже прибули гравці Шахтаря, Дніпра-1, а також наші легіонери. Дещо затримуються київські динамівці, які прибудуть на місце збору у вівторок.

У понеділок відбулося перше тренування на старому стадіоні Лехії, де раніше виступав місцевий клуб. В ньому взяли участь дев'ять футболістів, які зіграли свої поєдинки не пізніше суботи. Також в загальній групі тренувався Єгор Назарина, який пропустив поєдинок Шахтаря проти Дніпра-1. Всі інші збірники займалися в тренажерному залі.

Збірна України розпочала підготовку / Фото Павла Кубанова

Раніше повідомлялося, що 16 листопада "синьо-жовті" проведуть спаринг проти польської Лехії з міста Гданськ. Сергій Ребров був змушений погодитися на товариський матч, адже це була вимога УЄФА. Цікаво, що офіційно УАФ не підтвердила проведення цього поєдинку.

Важливо! Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада на полі "БайАрени" в німецькому Леверкузені. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.