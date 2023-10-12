Латвия – Армения 2:0

Голы: Икауньекс, 39, Балодис, 68.

В Европе стартовали очередные матчи квалификации на Евро-2024. В первой игре четверга, 12 октября, аутсайдер группы D Латвия принимала Армению, которую тренирует Александр Петраков, пишет 24 канал.

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Провал Петракова

Команда во главе с украинским неплохо шла в отборе и реально претендовала на путевку. Впрочем, для сохранения шансов кавказцам обязательно нужно было выигрывать в Риге, ведь Латвия еще ни одного балла не брала в этой кампании.

Впрочем, армяне сумели опозориться против прибалтов. В первом тайме инициатива была на стороне хозяев, заслуженно открывших счет перед перерывом. После прострела с фланга защитники сборной Армении дали Икауньексу точно запереть его.

В начале второго тайма Латвия осталась в меньшинстве из-за второй желтой карты Ошса, но армяне не смогли создать существенную опасность воротам Озолса. Прибалты сумели развить успех, Балодис добил мяч в ворота в суматохе после углового.

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Остались только теоретические шансы

Таким образом, подопечные Петракова проиграют уже второй квалификационный матч и с семью баллами остаются третьими. Столько же имеет Уэльс, у которого еще игра в запасе. В свою очередь, Турция и Хорватия имеют гандикап в три балла.

При этом у них также меньше сыгранных матчей, чем в Армении. Последние две игры отбора команда Петракова проведет в ноябре, где ей нужно только выигрывать у Вельса (дома) и Хорватии (на выезде). Даже в таком случае все будет зависеть от турок, которые в одиночку могут себе гарантировать выход на Евро.

Видеообзор матча Латвия – Армения