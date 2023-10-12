Латвія – Вірменія 2:0

Голи: Ікауньєкс, 39, Балодіс, 68.

В Європі стартували чергові матчі кваліфікації на Євро-2024. У першій грі четверга, 12 жовтня, аутсайдер групи D Латвія приймала Вірменію, яку тренує Олександр Петраков, пише 24 канал.

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Провал Петракова

Команда на чолі із українцем непогано йшла у відборі та реально претендувала на путівку. Втім для збереження шансів кавказцям обов'язково треба було вигравати в Ризі, адже Латвія ще жодного балу не брала у цій кампанії.

Втім вірмени зуміли зганьбитися проти прибалтів. У першому таймі ініціатива була на боці господарів, які заслужено відкрили рахунок перед перервою. Після прострілу з флангу захисники збірної Вірменії дали Ікауньєксу точно замкнути його.

На початку другого тайму Латвія залишилась у меншості через другу жовту картку Ошса, але вірмени не змогли створити суттєву небезпеку воротам Озолса. Натомість прибалти зуміли розвинути успіх, Балодіс добив м'яч у ворота у суматосі після кутового.

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Залишились лише теоретичні шанси

Таким чином, підопічні Петракова програють вже другий кваліфікаційний матч поспіль та із сімома балами залишаються третіми. Стільки ж має Вельс, у якого ще гра в запасі. У свою чергу Туреччина та Хорватія мають гандикап у три бали.

При цьому у них також менше зіграних матчів ніж у Вірменії. Останні дві гри відбору команда Петракова проведе у листопаді, де їй треба лише вигравати у Вельса (вдома) та Хорватії (на виїзді). Навіть у такому випадку все залежатиме від турків, які самотужки можуть собі гарантувати вихід на Євро.

Відеоогляд матчу Латвія – Вірменія