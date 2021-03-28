В воскресенье, 28 марта, будет сыграно 15 матчей в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года по футболу. Сейчас был сыгран один поединок. Результаты – на Спорт24.

Казахстан – Франция 0:2 Голы: Дембеле, 19, Малый, 44 (авт.) Смотрите также Без права на поражение: анонс на матч отбора к ЧМ-2022 Украина – Финляндия Оба мяча французы забили в первом тайме: сначала отличился Усман Дембеле, а затем автогол защитника Казахстана Сергея Малого помог "петухам" удвоить счет. Во втором тайме забитых мячей не было, Франция одержала первую победу в группе D и возглавила ее, имея в активе 4 очка. В Боснии, Финляндии и Украины по 1 очку после 1-го матча.