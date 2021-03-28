В воскресенье, 28 марта, национальная сборная команда Украины сыграет свой второй матч отбора на чемпионат мира 2022 года против команды Финляндии. Поединок состоится на НСК "Олимпийский". О самом главном перед поединком читайте на Спорт24.

Украина-Финляндия: главное

Что: матч отборе на чемпионата мира 2022 года

Где: Украина, Киев, НСК " Олимпийский

Когда: воскресенье, 28 марта, 21: 45

Трансляция: каналы "Украина" и "Футбол 1", Oll.tv, текстовая трансляция на Спорт 24.

К слову Разовьет ли Украина успех в матче против Финляндии: прогноз на поединок отбора ЧМ-2022

Что известно о Финляндии

Сборная Финляндии в прошлом отборочном турнире на Евро-2020 добилась выхода на главный футбольный форум Европы, что стало лучшим достижением за всю историю команды. На стадии отбора Суоми уступили только Италии, которая не знает поражений очень давно.

В Лиге Наций "филины" выступили довольно неплохо, но выйти в элитную группу не смогли. За шесть туров "бело-голубые" одержали четыре победы и 12 очков, что принесло второе место вслед за Уэльсом, которому и проиграли в последнем туре (1:4).

В первом поединке квалификации на ЧМ-2022 подопечные Маркку Канервы сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (2:2).

История встреч Украина-Финляндия

Украина и Финляндия играли раньше друг с другом дважды. Оба матча состоялись в рамках квалификации к чемпионату мира в России и в обоих случаях, пусть и не без труда, но победила Украина (1:0 и 2:1). Еще один повод для осторожного оптимизма в копилку желто-синих.

Как кажется, за прошедшие с тех пор годы подопечные Шевченко стали только сильнее. Судите сами – Александр Зинченко оказался полноправным игроком основы Манчестер Сити, а Руслан Малиновский перебрался в Серию А, где выступает в составе одной из самых атакующих команд. И даже дождался соотечественника Коваленко, хотя тот лишь адаптируется к новой лиге.

Кадровые потери команд

Капитан скандинавской сборной Тим Спарв против команды Андрея Шевченко не сыграет. Эту неприятную новость сообщил официальный сайт Федерации футбола Финляндии. Полузащитник травмировал колено на тренировке, и теперь будет вынужден перенести операцию. Потеря Спарва - очень серьезная для финской сборной, не имеющей двух равноценных составов. Этот полузащитник-связующее звено команды в середине поля, фактически правая рука Канервы на поле.

Неожиданно Ярмоленко покинул расположение сборной Украины

В нашей команде тоже не обошлось без кадровых потерь. Андрей Ярмоленко не попал в заявку на игру против Франции, покинул расположение сборной. Полузащитник Вест Хэма не успел восстановиться после травмы и его решили отпустить.

Скорее всего, против финнов Украина сыграет по привычной схеме: то есть не с тремя центрбеками, как на Стад де Франс, а с двумя.

Без шансов на поражение

Игра обещает стать непростым испытанием для обеих команд. Гости наверняка сыграют в закрытый футбол, с акцентом на контратаки. Примерно так, как наша сборная сыграла против французов. Преодолевать чужие защитные порядки, тем более, когда они грамотно выстроены, для нас всегда было непростой задачей.

А то, что финны умеют квалифицированно обороняться и отлично контратаковать – факт. Однако, в то же время нужно признать, что класс нашей сборной все-таки выше. И где, как не в матчах с прямым конкурентом, брать очки. Успех в Сен-Дени нужно обязательно закрепить в Киеве, иначе зачем вообще огород городить?