У неділю, 28 березня, буде зіграно 15 матчів у рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року з футболу. Наразі було зіграно один поєдинок. Результати – на Спорт24.

Казахстан – Франція 0:2 Голи: Дембеле, 19, Малий, 44 (авт.) Дивіться також Без права на поразку: анонс на матч відбору до ЧС-2022 Україна – Фінляндія Обидва м'ячі французи забили в першому таймі: спочатку відзначився Усман Дембеле, а потім автогол захисника Казахстану Сергія Малого допоміг "півням" подвоїти рахунок. У другому таймі забитих м'ячів не було, Франція здобула першу перемогу в групі D і очолила її, маючи в активі 4 очки. У Боснії, Фінляндії та України по 1 очку після 1-го матчу.