Освобожденная из плена "Пташка" исполнила гимн перед матчем Шахтер – Динамо
В воскресенье, 16 октября, в рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер играет против киевского Динамо. Команды встретились на "Арене Львов".
Это первая встреча команд с октября 2021 года. Онлайн-трансляцию матча вы можете просмотреть на сайте 24 канала.
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Трогательное исполнение гимна
Перед игрой украинская защитница Екатерина Полищук ("Пташка") трогательно исполнила гимн Украины.
Видео исполнения гимна
Напомним, что Екатерина участвовала в героической обороне Мариуполя. Она запомнилась своим пением на "Азовстале". Весной сетью распространялось видео, на котором Екатерина с оружием в руках поет песни "Сродились мы великого часа" и "Отец наш Бандера".
21 сентября ее вернули из российского плена.
Что известно о защитнице
- Екатерина родом из Тернопольщины. Она училась в Тернопольском профессиональном колледже имени Саломеи Крушельницкой на певческом отделении. Поэтому пение – это его призвание.
- "Птичка" пишет музыку и стихи, а также играла в Тернопольском народном драматическом театре-студии.