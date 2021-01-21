Реал с позором вылетел из 1/16 финала Кубка Испании от третьелигового Алькояно. Однако главный наставник "сливочных" Зинедин Зидан не планирует пока покидать тренерский мостик клуба.

"Королевский клуб" с грохотом вылетел уже на стадии 1/16 финала Кубка Короля. Никто ничего бы не говорил, если бы это не была команда из третьей лиги страны. Но руководство Реала не спешит делать изменения на тренерском мостике команды, сообщает издание Marca.

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Полное доверие к Зидану

Французский наставник "сливочных" Зинедин Зидан пользуется полным доверием у руководства Реала. Несмотря на не слишком удовлетворительные результаты владельцы мадридцев дают новые шансы наставнику для исправления ситуации. Его будущая судьба в клубе решится по окончании сезона.

Сам Зидан тоже не спешит покидать Мадрид и хочет продолжить работу в Реале. В чемпионате мадридский клуб идет 2-м, за 18 матчей Реал набрал 37 очков. От лидера Ла Лиги Атлетико "сливочные" отстают на 4 пункта.

К слову. Следующий матч клуб из столицы Испании проведет 23 января на выезде против Алавеса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.