Чи звільнить Реал Зідана після ганьби у Кубку Іспанії: француз не поспішає покидати Мадрид
Реал з ганьбою вилетів з 1/16 фіналу Кубка Іспанії від третьолігового Алькояно. Однак головний наставник "вершкових" Зінедін Зідан не планує поки покидати тренерський місток клубу.
"Королівський клуб" з гуркотом вилетів вже на стадії 1/16 фіналу Кубка Короля. Ніхто нічого б не говорив, якби це не була команда з третьої ліги країни. Але керівництво Реала не поспішає робити зміни на тренерському містку команди, повідомляє видання Marca.
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Повна довіра до Зідана
Французький наставник "вершкових" Зінедін Зідан користується повною довірою у керівництва Реала. Попри не надто задовільні результати власники мадридців дають нові шанси наставнику для виправлення ситуації. Його майбутня доля у клубі вирішиться після закінчення сезону.
Сам Зідан теж не поспішає покидати Мадрид та хоче продовжити роботу у Реалі. У чемпіонаті мадридський клуб йде 2-м, за 18 матчів Реал набрав 37 очок. Від лідера Ла Ліги Атлетіко "вершкові" відстають на 4 пункти.
- Раніше послугами наставника серйозно зацікавився ПСЖ. Керівники клубу вже начебто навіть встигли зв'язатись із Зіданом щодо подальшої співпраці.
- Взимку 2016 року очолив Реал. Під керівництвом Зідана команда стала першою в історії, яка виграла три Ліги чемпіонів поспіль.
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