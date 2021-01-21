Реал з ганьбою вилетів з 1/16 фіналу Кубка Іспанії від третьолігового Алькояно. Однак головний наставник "вершкових" Зінедін Зідан не планує поки покидати тренерський місток клубу.

"Королівський клуб" з гуркотом вилетів вже на стадії 1/16 фіналу Кубка Короля. Ніхто нічого б не говорив, якби це не була команда з третьої ліги країни. Але керівництво Реала не поспішає робити зміни на тренерському містку команди, повідомляє видання Marca.

Варто побачити Лунін з провалу дебютував за Реал, вилетівши з Кубка від третьолігової команди: відео

Повна довіра до Зідана

Французький наставник "вершкових" Зінедін Зідан користується повною довірою у керівництва Реала. Попри не надто задовільні результати власники мадридців дають нові шанси наставнику для виправлення ситуації. Його майбутня доля у клубі вирішиться після закінчення сезону.

Сам Зідан теж не поспішає покидати Мадрид та хоче продовжити роботу у Реалі. У чемпіонаті мадридський клуб йде 2-м, за 18 матчів Реал набрав 37 очок. Від лідера Ла Ліги Атлетіко "вершкові" відстають на 4 пункти.

До слова. Наступний матч клуб зі столиці Іспанії проведе 23 січня на виїзді проти Алавеса. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.