Немецкий голкипер Мануэль Нойер показывает феноменальную статистику в составе "Баварии". Вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности в матче Лиги чемпионов против "Атлетико", который стал 200-м "сухим" поединком для Нойера за "мюнхенцев"

34-летний голкипер сборной Германии провел юбилейный матч за команду из Мюнхена. Об этом сообщает Twitter-аккаунт "Bayern & Germany".

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До матча против "Атлетико" в активе немецкого голкипера было 199 встреч на "ноль", поэтому оставалось провести лишь один поединок, чтобы оформить 200-й "сухой" матч.

Manuel Neuer has now kept 200 clean sheets for FC Bayern. pic.twitter.com/O37o6nq0mZ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 21, 2020

Нойер прекрасно справился с этой задачей в матче Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", не позволив сопернику поразить его владения. В итоге "Бавария" разгромила "матрасников" 4:0.

В этом сезоне в активе Нойера 7 матчей во всех турнирах, два из них – на "ноль".

Карьера Нойера в "Баварии"