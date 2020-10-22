Оставил ворота на замке: Нойер провел юбилейный "сухой" матч за "Баварию" против "Атлетико"
Немецкий голкипер Мануэль Нойер показывает феноменальную статистику в составе "Баварии". Вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности в матче Лиги чемпионов против "Атлетико", который стал 200-м "сухим" поединком для Нойера за "мюнхенцев"
34-летний голкипер сборной Германии провел юбилейный матч за команду из Мюнхена. Об этом сообщает Twitter-аккаунт "Bayern & Germany".
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До матча против "Атлетико" в активе немецкого голкипера было 199 встреч на "ноль", поэтому оставалось провести лишь один поединок, чтобы оформить 200-й "сухой" матч.
Нойер прекрасно справился с этой задачей в матче Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", не позволив сопернику поразить его владения. В итоге "Бавария" разгромила "матрасников" 4:0.
В этом сезоне в активе Нойера 7 матчей во всех турнирах, два из них – на "ноль".
Карьера Нойера в "Баварии"
- В июне 2011 года Нойер подписал 5-летний контракт с "Баварией". Болельщики не слишком дружелюбно отнеслись к переходу экс-голкипера "Шальке", но Нойер сразу доказал, что боссы "мюнхенцев" не прогадали с таким трансфером.
- С первых матчей немецкий вратарь выдал серию игр без пропущенных голов, которая длилась более 1000 минут, сразу превзойдя клубный рекорд, который принадлежал легенде команды Оливеру Кану.
- В сезоне-2012/13 получил первый титул чемпиона Германии. До 2020 года Нойер еще 7 раз становился чемпионом страны.
- Пять раз поднимал над головой Кубок Германии и столько же раз Суперкубок страны.
- В составе "мюнхенцев" Нойер по два раза получал трофеи Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира. Всего в активе голкипера 20 трофеев в составе клуба из Мюнхена.