Залишив ворота на замку: Ноєр провів ювілейний "сухий" матч за "Баварію" проти "Атлетіко"
Німецький голкіпер Мануель Ноєр показує феноменальну статистику у складі "Баварії". Воротар залишив свої ворота недоторканими у матч Ліги чемпіонів проти "Атлетіко", який ста в 200-м "сухим" поєдинком для Ноєра за "мюнхенців"
34-річний голкіпер збірної Німеччини провів ювілейний матч за команду з Мюнхена. Про це повідомляє Twitter-акаунт "Bayern & Germany".
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До матчу проти "Атлетіко" у активі німецького голкіпера було 199 зустрічей на "нуль", тому залишалось провести лише один поєдинок, щоб оформити 200-й "сухий" матч.
Ноєр чудово впорався з цим завданням у матчі Ліги чемпіонів проти мадридського "Атлетіко", не дозволивши супернику вразити його володіння. У підсумку "Баварія" розгромила "матрасників" 4:0.
У цьому сезоні у доробку Ноєра 7 матчі у всіх турнірах, два з них – на "нуль".
Кар'єра Ноєра у "Баварії"
- У червні 2011 року Мануель Ноєр підписав 5-річний контракт з "Баварією". Вболівальники не надто приязно поставились до переходу ексголкіпера "Шальке", але Ноєр одразу довів, що боси "мюнхенців" не прогадали з таким трансфером.
- З перших матчів німецький воротар видав серію ігор без пропущених голів, яка тривала понад 1000 хвилин, відразу перевершивши клубний рекорд, який належав легенді команди Оліверу Кану.
- У сезоні-2012/13 здобув перший титул чемпіона Німеччини. До 2020 року Ноєр ще 7 разів ставав чемпіоном країни.
- П'ять разів підіймав над головою Кубок Німеччини та таку ж кількість Суперкубок країни.
- У складі "мюнхенців" Ноєр по два рази здобував трофеї Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та Клубного чемпіонату світу. Загалом у доробку голкіпера 20 трофеїв у складі клубу з Мюнхена.