Німецький голкіпер Мануель Ноєр показує феноменальну статистику у складі "Баварії". Воротар залишив свої ворота недоторканими у матч Ліги чемпіонів проти "Атлетіко", який ста в 200-м "сухим" поєдинком для Ноєра за "мюнхенців"

34-річний голкіпер збірної Німеччини провів ювілейний матч за команду з Мюнхена. Про це повідомляє Twitter-акаунт "Bayern & Germany".

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До матчу проти "Атлетіко" у активі німецького голкіпера було 199 зустрічей на "нуль", тому залишалось провести лише один поєдинок, щоб оформити 200-й "сухий" матч.

Manuel Neuer has now kept 200 clean sheets for FC Bayern. pic.twitter.com/O37o6nq0mZ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 21, 2020

Ноєр чудово впорався з цим завданням у матчі Ліги чемпіонів проти мадридського "Атлетіко", не дозволивши супернику вразити його володіння. У підсумку "Баварія" розгромила "матрасників" 4:0.

У цьому сезоні у доробку Ноєра 7 матчі у всіх турнірах, два з них – на "нуль".

Кар'єра Ноєра у "Баварії"