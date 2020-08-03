Остап Маркевич провел тренировку в "Мариуполе" перед подписанием контракта
Экс-тренер "Черноморца" Остап Маркевич уже прибыл в расположение "Мариуполя". 42-летний наставник уже успел провести первую тренировку перед официальным подписанием контракта.
Остап Маркевич уже успел познакомиться с игроками "Мариуполя". Об этом сообщает Meta-ratings.
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Первая тренировка
Официально "Мариуполь" должен презентовать специалиста сегодня, 3 августа, в 10:00 утра. Но наставник уже успел провести свою первую тренировку во главе мариупольской команды. Эту информацию подтвердил и вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.
Помогать ему в команде из Мариуполя будет тренерский штаб с которым специалист работал в Одессе.
Добавим, что тренерское кресло "Мариуполя" покинул Александр Бабич, у него завершился контракт. Очевидно обе стороны решили не продлевать контракты. По словам Бабича, "Мариуполь" не выполнил задачу на сезон. Команда так и не пробилась в Лигу Европы.
Тренерская карьера Остапа Маркевича
- Работал главным тренером в юниорской команде "Вильярреала". И с клубом выигрывал серебряные медали чемпионата Испании. Тренировал испанцев до 2019 года.
- 42-летний специалист уже возглавлял клубы первой лиги "Агробизнес". Клуб не слишком удачно выступал под руководством Остапа Маркевича. В октябре 2019 года Остап Маркевич и "Агробизнес" договорились о расторжении контракта по соглашению обеих сторон.
- Возглавлял "Черноморец, но покинул одесситов из-за финансовых проблем в клубе.
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