Экс-тренер "Черноморца" Остап Маркевич уже прибыл в расположение "Мариуполя". 42-летний наставник уже успел провести первую тренировку перед официальным подписанием контракта.

Остап Маркевич уже успел познакомиться с игроками "Мариуполя". Об этом сообщает Meta-ratings.

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Первая тренировка

Официально "Мариуполь" должен презентовать специалиста сегодня, 3 августа, в 10:00 утра. Но наставник уже успел провести свою первую тренировку во главе мариупольской команды. Эту информацию подтвердил и вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.

Помогать ему в команде из Мариуполя будет тренерский штаб с которым специалист работал в Одессе.

Добавим, что тренерское кресло "Мариуполя" покинул Александр Бабич, у него завершился контракт. Очевидно обе стороны решили не продлевать контракты. По словам Бабича, "Мариуполь" не выполнил задачу на сезон. Команда так и не пробилась в Лигу Европы.

Тренерская карьера Остапа Маркевича