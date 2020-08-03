Екстренер "Чорноморця" Остап Маркевич вже прибув у розташування "Маріуполя". 42-річний наставник вже встиг провести перше тренування перед офіційним підписанням контракту.

Остап Маркевич вже встиг познайомитись із гравцями "Маріуполя". Про це повідомляє Meta-ratings.

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Перше тренування

Офіційно "Маріуполя" має презентувати фахівця сьогодні, 3 серпня, о 10 годині ранку. Але наставник вже встиг провести своє перше тренування на чолі маріупольської команди. Цю інформацію підтвердив і віцепрезидент "Маріуполя" Андрій Санін.

Допомагати йому у команді з Маріуполя буде тренерський штаб із яким спеціаліст працював у Одесі.

Додамо, що тренерське крісло "Маріуполя" покинув Олександр Бабич, у нього завершив контракт. Вочевидь обидві сторони вирішили не продовжувати контракти. За словами Бабича, "Маріуполь" не виконав завдання на сезон. Команда так і не пробилася у Лігу Європи.

Тренерська кар'єра Остапа Маркевича