Остап Маркевич провів тренування в "Маріуполі" перед підписанням контракту
Екстренер "Чорноморця" Остап Маркевич вже прибув у розташування "Маріуполя". 42-річний наставник вже встиг провести перше тренування перед офіційним підписанням контракту.
Остап Маркевич вже встиг познайомитись із гравцями "Маріуполя". Про це повідомляє Meta-ratings.
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Перше тренування
Офіційно "Маріуполя" має презентувати фахівця сьогодні, 3 серпня, о 10 годині ранку. Але наставник вже встиг провести своє перше тренування на чолі маріупольської команди. Цю інформацію підтвердив і віцепрезидент "Маріуполя" Андрій Санін.
Допомагати йому у команді з Маріуполя буде тренерський штаб із яким спеціаліст працював у Одесі.
Додамо, що тренерське крісло "Маріуполя" покинув Олександр Бабич, у нього завершив контракт. Вочевидь обидві сторони вирішили не продовжувати контракти. За словами Бабича, "Маріуполь" не виконав завдання на сезон. Команда так і не пробилася у Лігу Європи.
Тренерська кар'єра Остапа Маркевича
- Працював головним тренером у юніорській команді "Вільяреалу". І з клубом вигравав срібні медалі чемпіонату Іспанії. Тренував іспанців до 2019 року.
- 42-річний фахівець вже очолював клуби першої ліги "Агробізнес". Клуб не надто вдало виступав під керівництвом Остапа Маркевича. У жовтні 2019 року Остап Маркевич та "Агробізнес" домовилися про розірвання контракту за згодою обох сторін.
- Очолював "Чорноморець, але покинув одеситів через фінансові проблеми у клубі.