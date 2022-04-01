Цыганик: Он признал, что не был прав

Румынский наставник не поддержал отстранение российских спортсменов от всяческих международных соревнований, что очень неприятно поразило украинцев и его сторонников. Мирча Луческу принялся оправдывать свою позицию.

Читайте также Кополовец призвал Луческу уходить на пенсию после слов, что спорт России не должен страдать

Журналист Игорь Цыганик рассказал, что разговаривал с "Мистером", в котором наставник заверил футбольного комментатора, что никак до последнего не собирался ехать из Украины. Во время общения румын еще раз добавил, что спортсмены не должны страдать от действий политики.

Цыганик заверил, что Луческу признал свою позицию по отношению к российским спортсменам неправильной.

Поверьте мне, я нашел слова, чтобы он признал, что не прав, что так делать нельзя и говорить нельзя. Спорт в настоящее время в лагере рашистов, московитов, не знаю, как их называть, является одним из средств пропаганды. Он меня понял. Мне понравилось, что он меня понял. Спорт пока нельзя отделять,

– сказал спортивный журналист.

Фанаты Динамо и так неприязненно относились к румынскому специалисту, а после этого заявления у румына еще больше критиков.

Дела Динамо во время войны