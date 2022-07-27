Фантастический гол

Хотя Шахтер пропустил три гола, но первым нули на табло размочил футболист донецкого клуба. На 33-й минуте Михаил Мудрик отличился эффектным мячом, пишет 24 канал.

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Левый вингер, которого так активно СМИ сватали в Байер, пробежал с мячом полполя, ворвался в штрафную Аякса, накрутил защитника и левой мощно пробил мимо голкипера нидерландского клуба. Просто космический гол забил Мудрик.

Михаил еще раз доказал, почему именно за ним европейские клубы стоят в очередь.

Видео гола Мудрика

К сожалению, даже столь невероятный гол Мудрика не позволил Шахтеру победить. Еще до перерыва Аякс сравнил цифры на табло. На последней минуте первого тайма Душан Тадич совершил счет 1:1.

По ходу второй 45-минутки Стивен Бергейс и Мохаммед Кудус своими голами вывели Аякс вперед в счете – 3:1. Именно с таким счетом в пользу нидерландского клуба закончился товарищеский матч. Первое поражение команды под руководством Игоря Йовичевича.

К слову. 30 июля состоится третий спарринг Шахтера на собрании перед сезоном. Соперником "горняков" станет Утрехт.