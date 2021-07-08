Шанс сыграть в Лиге чемпионов: Анчелотти оставляет Лунина в Реале
8 июля 2021 , 17:41Читати новину українською
Источник:Marca
Андрей Лунин останется в Реале на сезон 2021/2022. Украинский вратарь входит в планы нового главного тренера Реала Карло Анчелотти и будет получать игровую практику.
Перед Анчелотти поставили задачу омолодить состав Реала с помощью молодых игроков, которые уже принадлежат клубу.
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Лунин будет получать игровую практику не только в Кубке Испании, но и в чемпионате и в Лиге чемпионов, когда это будет позволять турнирное положение и уровень соперников.Украинец останется частью коллектива, оставаясь сначала преемником Куртуа.
Карьера Лунина в Реале
- В 2018 году Лунин поставил свою подпись на соглашении с Реалом. За эти три года украинец сыграл лишь один официальный поединок. И то дебют у Андрея не удался.
- В кубковом противостоянии против аутсайдера Алькояно "сливочные" позорно проиграли андердогу (2:1). Переживания Андрея воплотились в неуверенную игру в рамке ворот.