Шанс сыграть в Лиге чемпионов: Анчелотти оставляет Лунина в Реале

Андрей Лунин останется в Реале на сезон 2021/2022. Украинский вратарь входит в планы нового главного тренера Реала Карло Анчелотти и будет получать игровую практику.

Перед Анчелотти поставили задачу омолодить состав Реала с помощью молодых игроков, которые уже принадлежат клубу.

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Лунин будет получать игровую практику не только в Кубке Испании, но и в чемпионате и в Лиге чемпионов, когда это будет позволять турнирное положение и уровень соперников.

Карьера Лунина в Реале

В 2018 году Лунин поставил свою подпись на соглашении с Реалом. За эти три года украинец сыграл лишь один официальный поединок. И то дебют у Андрея не удался.

В кубковом противостоянии против аутсайдера Алькояно "сливочные" позорно проиграли андердогу (2:1). Переживания Андрея воплотились в неуверенную игру в рамке ворот.

Украинец останется частью коллектива, оставаясь сначала преемником Куртуа.