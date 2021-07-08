Перед Анчелотті поставили завдання омолодити склад Реалу за допомогою молодих гравців, які вже належать клубу.

До слова Чотири клуби Ла Ліги хочуть купити голкіпера Реала Луніна

Лунін буде отримувати ігрову практику не тільки в Кубку Іспанії, а й в чемпіонаті і в Лізі чемпіонів, коли це буде дозволяти турнірне становище і рівень суперників.

Українець залишиться частиною колективу, залишаючись спочатку наступником Тібо Куртуа.

Карєра Луніна в Реалі