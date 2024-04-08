"Звездный вингер" остается в Реале: клуб отказался от предложения на 200 миллионов евро

Винисиус Жуниор должен был заменить Килиана Мбаппе в ПСЖ. Реал отказывается говорить о возможном трансфере.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сообщил президенту клуба, что решил покинуть французский клуб в конце сезона-2023/2024, ведь его ждут в Реале. Парижская команда планировала заменить Мбаппе вингером Жуниором, но "сливочные" не соглашаются на трансфер.

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Реал не хочет терять Жуниора

Статус бразильца в клубе не изменит даже потенциальный переход Мбаппе, ведь Винисиус – неприкосновенен в команде.

Реал отказывается от трансфера игрока за 200 миллионов евро, вместо этого готов рассмотреть переход Жуниора лишь за миллиард.

В сезоне-2023/2024 Килиан Мбаппе всего сыграл 40 матчей, из них 8 – в Лиге чемпионов. Также он забил 39 голов и оформил 9 ассистов.

Мбаппе уже давно стремился перейти в мадридский клуб, но ПСЖ отклонял предложения по покупке игрока. В 2022 году между футболистом и Реалом была заключена устная договоренность о переходе, но впоследствии Килиан отказался и продлил контракт с парижским клубом. В 2024 году француз в который раз решил подписать контракт со "сливочными". Кроме того, Мбаппе и его семья обратились к руководству мадридского клуба с просьбой подписать и его брата Этана.

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