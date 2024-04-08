Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе повідомив президенту клубу, що вирішив залишити французький клуб наприкінці сезону-2023/2024, адже на нього чекають у Реалі. Паризька команда планувала замінити Мбаппе вінгером Жуніором, але "вершкові" не погоджуються на трансфер.
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Реал не хоче втрачати Жуніора
Статус бразильця в клубі не змінить навіть потенційний перехід Мбаппе, адже Вінісіус – недоторканий в команді.
Реал відмовляється від трансферу гравця за 200 мільйонів євро, натомість готовий розглянути перехід Жуніора лише за мільярд.
Мбаппе вже давно прагнув перейти в мадридський клуб, але ПСЖ відхиляв пропозиції щодо покупки гравця. У 2022 року між футболстом і Реалом була укладена усна домовленість про перехід, але згодом Кіліан відмовився і продовжив контракт з паризьким клубом. У 2024 році француз вкотре вирішив підписати контракт з "вершковими". Крім того, Мбаппе та його родина звернулися до керівництва мадридського клубу з проханням підписати і його брата Етана.
Кар'єра Вінісіуса Жуніора: головне
- У 2017 році дебютував за Фламенгу, бразильський клуб з Ріо-де-Жанейро. Там він відразу став одним з основних нападників.
- Наступного року перейшов до Реалу за 45 мільйонів євро. Це зробило перехід Вінісіуса другим найдорожчим в історії переходів з бразильських клубів після Неймара.
- Спочатку виступав за команду-дублерів Реал Мадрид Кастілья, а 29 вересня 2018 дебютував за основну команду Реалу. Таким чином, став першим гравцем її складу, що народився у 2000-х.
- У 2021 році Жуніор став найдорожчим гравцем на планеті. Його оцінили в 166 мільйонів доларів.