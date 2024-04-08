Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе повідомив президенту клубу, що вирішив залишити французький клуб наприкінці сезону-2023/2024, адже на нього чекають у Реалі. Паризька команда планувала замінити Мбаппе вінгером Жуніором, але "вершкові" не погоджуються на трансфер.

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Реал не хоче втрачати Жуніора

Статус бразильця в клубі не змінить навіть потенційний перехід Мбаппе, адже Вінісіус – недоторканий в команді.

Реал відмовляється від трансферу гравця за 200 мільйонів євро, натомість готовий розглянути перехід Жуніора лише за мільярд.

Відзначимо. У сезоні-2023/2024 Кіліан Мбаппе загалом зіграв 40 матчів, з них 8 – у Лізі чемпіонів. Також він забив 39 голів та оформив 9 асистів.

Мбаппе вже давно прагнув перейти в мадридський клуб, але ПСЖ відхиляв пропозиції щодо покупки гравця. У 2022 року між футболстом і Реалом була укладена усна домовленість про перехід, але згодом Кіліан відмовився і продовжив контракт з паризьким клубом. У 2024 році француз вкотре вирішив підписати контракт з "вершковими". Крім того, Мбаппе та його родина звернулися до керівництва мадридського клубу з проханням підписати і його брата Етана.

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