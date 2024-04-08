Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сообщил президенту клуба, что решил покинуть французский клуб в конце сезона-2023/2024, ведь его ждут в Реале. Парижская команда планировала заменить Мбаппе вингером Жуниором, но "сливочные" не соглашаются на трансфер.
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Реал не хочет терять Жуниора
Статус бразильца в клубе не изменит даже потенциальный переход Мбаппе, ведь Винисиус – неприкосновенен в команде.
Реал отказывается от трансфера игрока за 200 миллионов евро, вместо этого готов рассмотреть переход Жуниора лишь за миллиард.
Мбаппе уже давно стремился перейти в мадридский клуб, но ПСЖ отклонял предложения по покупке игрока. В 2022 году между футболистом и Реалом была заключена устная договоренность о переходе, но впоследствии Килиан отказался и продлил контракт с парижским клубом. В 2024 году француз в который раз решил подписать контракт со "сливочными". Кроме того, Мбаппе и его семья обратились к руководству мадридского клуба с просьбой подписать и его брата Этана.
Карьера Винисиуса Жуниора: главное
- В 2017 году дебютировал за Фламенгу, бразильский клуб из Рио-де-Жанейро. Там он сразу стал одним из основных нападающих.
- В следующем году перешел в Реал за 45 миллионов евро. Это сделало переход Винисиуса вторым самым дорогим в истории переходов из бразильских клубов после Неймара.
- Сначала выступал за команду-дублеров Реал Мадрид Кастилья, а 29 сентября 2018 дебютировал за основную команду Реала. Таким образом, стал первым игроком ее состава, родившимся в 2000-х.
- В 2021 году Жуниор стал самым дорогим игроком на планете. Его оценили в 166 миллионов долларов.