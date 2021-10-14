Основной защитник Реала рискует пропустить матч с Шахтером в Лиге чемпионов

У мадридского Реала могут возникнуть проблемы на позиции защитника. Давид Алаба может не сыграть с Шахтером в Лиге чемпионов.

Проблемы в составе соперника Шахтера

Центрбек мадридского клуба получил травму в игре поединка за сборную Австрии против Дании. Пока неизвестно характер и серьезность повреждения Давида Алабы.

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Сроки восстановления тоже пока неизвестно. Скорее всего футболист не приедет в Киев на игру с Шахтером в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

К слову, матч Дания – Австрия завершился минимальной победой хозяев (1:0). Алаба отыграл весь поединок.

Матч Лиги чемпионов Шахтер – Реал состоится 19 октября на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 21:45.

В новом сезоне-2021/2022 австрийский защитник отыграл 9 матчей во всех турнирах за Реал. Футболист лишь в июле 2021 года перешел в "Королевский клуб" из Баварии.