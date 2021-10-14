Проблемы в составе соперника Шахтера
Центрбек мадридского клуба получил травму в игре поединка за сборную Австрии против Дании. Пока неизвестно характер и серьезность повреждения Давида Алабы.
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Сроки восстановления тоже пока неизвестно. Скорее всего футболист не приедет в Киев на игру с Шахтером в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
К слову, матч Дания – Австрия завершился минимальной победой хозяев (1:0). Алаба отыграл весь поединок.
В новом сезоне-2021/2022 австрийский защитник отыграл 9 матчей во всех турнирах за Реал. Футболист лишь в июле 2021 года перешел в "Королевский клуб" из Баварии.
- Реал после двух туров идет на второй позиции в группе "D", в его активе 3 очка. Неожиданный лидер – Шериф (6 баллов). Шахтер после мировой с Интером идет последним – один пункт. Такое же количество баллов у итальянского клуба.