Невероятный забег и гол Дэвиса

20-летний левый защитник Баварии Альфонсо Дэвис отметился невероятным голом за национальную сборную Канады. Футболист вывел хозяев вперед.

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На 66-й минуте ничего не предвещало беды для гостей. Мяч был на части поля Панамы. Защитник гостей уже был готов бросать мяч из аута. Но в тот момент в Дэвиса словно вселился лучший бегун мира Усэйн Болт. Защитник продемонстрировал невероятную скорость, пробежал почти все поле и не дал мячу выйти за пределы поля.

Дэвис обокрал соперника и ворвался в штрафную гостей. Альфонсо мастерски качнул опекуна и пробил в ближний угол. Вратарь даже не успел среагировать на выстрел. Мяч спокойно залетел в сетку сборной Панамы – 2:1.

Гол Дэвиса будет претендовать на звание одного из лучших в отборе чемпионата мира-2022. Дэвис принял участие и в последнем взятии ворот гостей, отдав ассист.

Гол Дэвиса в ворота Панамы: видео

После этого игроки Канады еще дважды отмечались в ворота соперника. Матч завершился разгромным поражением Панамы – 4:1.