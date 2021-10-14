Проблеми у складі суперника Шахтаря
Центрбек мадридського клубу отримав травму у грі поєдинку за збірну Австрії проти Данії. Поки що невідомо характер та серйозність пошкодження Давіда Алаби.
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Терміни відновлення теж наразі невідомо. Швидше за все футболіст не приїде у Київ на гру з Шахтарем у рамках третього туру групового раунду Ліги чемпіонів.
До слова, матч Данія – Австрія завершився мінімальною перемогою господарів (1:0). Алаба відіграв увесь поєдинок.
- Реал після двох турів йде на другій позиції у групі "D", у його активі 3 очки. Несподіваний лідер – Шериф (6 балів). Шахтар після мирової з Інтером йде останнім – один пункт. Така ж кількість балів в італійського клубу.