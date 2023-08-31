Европейский клуб назвал слухи о переходе ветерана Динамо "трансферной спекуляцией"

В последние дни появилось немало слухов о новом клубе Дениса Гармаша. Ветеран киевского Динамо вроде бы наденет футболку хорватского Осиека.

СМИ уже усвоили украинского полузащитника в Хорватию и сообщали, что украинец вроде бы проходит медосмотр в новом клубе, а его личные детали контракта уже согласованы. Однако в Осиеке довольно сдержанно реагируют на такие слухи прессы.

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Лаконичный интригующий ответ

Информация о Денисе Гармаше они называют не более чем "трансферной спекуляцией". Хорваты опровергают трансфер украинского футболиста или таким образом не хотят раскрывать все карты относительно подписания динамовца? Все увидим в ближайшее время.

Осиек не комментирует трансферные спекуляции. С наилучшими пожеланиями,

– ответили в хорватском клубе.

Отметим, что у Гармаша есть контракт с Динамо до конца июня 2025 года. Но не сыграл в новом сезоне ни одного матча за киевлян.

Раньше была информация, что Гармаш и Сидклей поддерживают форму с юношеской командой "бело-синих". На обоих футболистов Мирча Луческу больше не рассчитывает, поэтому им приходится искать новые команды.

Вероятно, новый клуб Гармаша после 5-ти туров идет на втором месте в таблице чемпионата Хорватии, набрав 11 баллов. Осиек не смог пройти Адан Демирспор в третьем круге квалификации Лиги конференций.

Динамовская карьера Дениса Гармаша