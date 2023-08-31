ЗМІ вже засватали українського півзахисника у Хорватію та повідомляли, що українець вже начебто проходить медогляд у новому клубі, а його особисті деталі контракту вже узгоджені. Однак в Осієку доволі стримано реагують на такі чутки преси.

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Лаконічна відповідь, яка інтригує

Інформація щодо Дениса Гармаша вони називають не більше, як "трансферною спекуляцією". Хорвати спростовують трансфер українського футболіста чи таким чином не хочуть розкривати усіх карт щодо підписання динамівця? Все побачимо найближчим часом.

Осієк не коментує трансферних спекуляцій. З найкращими побажаннями,

– відповіли у хорватському клубі.

Відзначимо, що Гармаш має контракт із Динамо до кінця червня 2025 року. Але не зіграв у новому сезоні жодного матчу за киян.

Раніше була інформація, що Гармаш та Сідклей підтримують форму із юнацькою командою "біло-синіх". На обох футболістів Мірча Луческу більше не розраховує, тому їм доводиться шукати собі нові команди.

Ймовірно новий клуб Гармаша після 5-ти турів йде на другому місці у таблиці чемпіонату Хорватії, набравши 11 балів. Осієк не зміг пройти Адан Демірспор у третьому колі кваліфікації Ліги конференцій.

Динамівська кар'єра Дениса Гармаша