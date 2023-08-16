Пока подопечные Мирчи Луческу готовятся к номинально "домашнему" матчу против Ариса, двое игроков из первой команды тренируются в кругу юношей киевского клуба.

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"Мистер" больше не видит их в команде

Как стало известно, "Мистер" больше не видит в своей команде сразу двух футболистов. Речь идет о Денисе Гармаше и легионере Сидклее. Оба уже ищут новые клубы, а пока динамовцы поддерживают форму с юношеской командой "бело-синих".

Похоже, что в киевском клубе взять полный вектор омоложения команды. Хотя трансфер Андрея Ярмоленко говорит об обратном, но Андрей – легенда Динамо, которые всегда будут рады. Это бесценный опыт и усиление на фланге атаки киевлян.

Обратите внимание! Ответный матч квалификации Лиги конференций Динамо – Арис начнется 17 августа в 20:00 (с Киевом). Специально ради подготовки к этому поединку, киевлянам удалось уговорить харьковский Металлист 1925 перенести их очную игру на более позднюю дату.

Что известно о киевском периоде в карьере выброшенных футболистов

Что касается Сидклея, то бразильский легионер особо никак не запомнился своей игрой за украинский гранд. В футболке Динамо футболист выступает с начала 2021 года и провел за первую команду 33 матча (3 гола и столько же ассистов). После приезда в киевский клуб уже трижды ездил по аренде – в ПАОК, Куяба и ЦСКА 1948 года.

Контракт бразильца с киевлянами истекает в конце 2024 года.

Гармаш с 2007-го года выступает в структуре киевского клуба. Лишь зимой 2020 года Денис уехал играть в аренду в турецкий Ризеспор, но уже в начале августа того же года вернулся в расположение Динамо. В бело-голубой футболке провел 361 поединок (54 мяча и 45 результативных передач). Настоящая легенда команды.

Гармаш был тем футболистом, который спасал Динамо, когда киевляне имели дилемму с нападающими. Его соглашение с "бело-синими" рассчитано до конца июня 2025 года.

Скорее всего, что оба футболиста покинут Динамо уже в ближайшее время.