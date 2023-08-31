Похоже, что английский клуб сильно разочарован уходом своего воспитанника и лучшего бомбардира в истории "шпор" в Германию. Перед переходом в Баварию Харри Кейн хотел культурно и по-человечески попрощаться с командой.

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Поступок, который не подходит Тоттенхэму

Однако это прощание заблокировал Тоттенхэм. Английский клуб направил нападающему электронное письмо, в котором сообщил, что ему не следует приезжать на тренировочную базу, чтобы попрощаться с партнерами по команде и забрать свои личные вещи.

Также за вещами не смогли съездить родные футболиста, которых тоже не пропустили на территорию английского клуба. "Шпоры" прислали вещи новичку Баварии курьером.

Не очень хорошо Тоттенхэм поступил в сторону своего воспитанника, который всю свою сознательную карьеру отдал родному клубу. Хотя уже давно мог где-то феериты в одном из лучших клубов планеты, но сделал это только летом 2023-го. Это уже должно было когда-то произойти. Кейн уже набрал тот уровень, который выше уровня игры Тоттенхэма. Потому нужно было переходить играть в более топовую команду.

Такое поведение английскому клубу вообще не подходит, если брать все регалии и репутацию "шпор" в мировом футболе. Именно такие моменты и разжигают вражду между клубами и футболистами.

Результативное начало карьеры Кейна в Баварии

12 августа 2023 года Бавария объявила о трансфере форварда сборной Англии и Тоттенхэма Харри Кейна.

Нападающий подписал с чемпионом Бундеслиги контракт до конца июня 2027 года.

С того времени футболист уже успел провести из мюнхенского клуба 3 матча, в которых отличился 3 голами и одной результативной передачей. Адаптация в Мюнхене проходит отлично для Харри.

К слову. В футболке Тоттенхэма Кейн отыграл 435 официальных матчей, в которых наколотил 280 голов и отдал 64 ассиста).