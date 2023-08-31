СМИ уже усвоили украинского полузащитника в Хорватию и сообщали, что украинец вроде бы проходит медосмотр в новом клубе, а его личные детали контракта уже согласованы. Однако в Осиеке довольно сдержанно реагируют на такие слухи прессы. Вот так Тоттенхэм заблокировал прощание Кейна с командой: перед новичком Баварии закрыли дверь на базу Лаконичный интригующий ответ Информация о Денисе Гармаше они называют не более чем "трансферной спекуляцией". Хорваты опровергают трансфер украинского футболиста или таким образом не хотят раскрывать все карты относительно подписания динамовца? Все увидим в ближайшее время. Осиек не комментирует трансферные спекуляции. С наилучшими пожеланиями, – ответили в хорватском клубе. Отметим, что у Гармаша есть контракт с Динамо до конца июня 2025 года. Но не сыграл в новом сезоне ни одного матча за киевлян. Раньше была информация, что Гармаш и Сидклей поддерживают форму с юношеской командой "бело-синих". На обоих футболистов Мирча Луческу больше не рассчитывает, поэтому им приходится искать новые команды. Вероятно, новый клуб Гармаша после 5-ти туров идет на втором месте в таблице чемпионата Хорватии, набрав 11 баллов. Осиек не смог пройти Адан Демирспор в третьем круге квалификации Лиги конференций. Динамовская карьера Дениса Гармаша Зимой 2007 присоединился к структуре киевского клуба. Через два года уже стал футболистом первой команды Динамо. 11 лет Гармаш играл с первой командой киевлян, а в 2020 ушел в аренду в турецкий Ризеспор. Через шесть месяцев вернулся в Динамо. Всего в бело-голубой футболке Денис провел 361 матч (54 гола и 45 ассистов). Также 28 поединков отыграл за Динамо-2. С киевлянами завоевал 11 трофеев. Гармаш является ветераном киевского коллектива.