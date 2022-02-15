Ошибка в визовой декларации не была намеренной, – Джокович о депортации из Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою депортацию из Австралии. Спортсмен подчеркнул, что причиной такого решения были политические взгляды.

Джокович: Было нелегко

По словам теннисиста, ошибка в визовой декларации не была преднамеренной. Спортсмен поделился своими переживаниями относительно этой ситуации.

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Я был очень расстроен тем, как все закончилось для меня в Австралии. Было нелегко. Безусловно, ошибка в визовой декларации не была намеренной. Это признал и подтвердил федеральный суд и сам австралийский министр иммиграции,

– сказал Джокович.

Титулованный теннисист подчеркнул, что его депортация была обусловлена тем, что власть Австралии беспокоилась о том, что Новак может спровоцировать антивакцинаторские настроения.

"На самом деле люди, вероятно, не знают, что меня депортировали из Австралии не на основании отсутствия прививки, или нарушения каких-то правил, или ошибки в визовой декларации. Все это было фактически одобрено и подтверждено федеральным судом Австралии и министром иммиграции.

Причина моей депортации из Австралии в том, что министр иммиграции по своему усмотрению аннулировал мою визу на основании того, что, по его мнению, я могу спровоцировать в стране или городе антивакцинаторские настроения, с чем я абсолютно не согласен", – отметил Новак.

Депортация Джоковича из Австралии