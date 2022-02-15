Джокович: Было нелегко
По словам теннисиста, ошибка в визовой декларации не была преднамеренной. Спортсмен поделился своими переживаниями относительно этой ситуации.
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Я был очень расстроен тем, как все закончилось для меня в Австралии. Было нелегко. Безусловно, ошибка в визовой декларации не была намеренной. Это признал и подтвердил федеральный суд и сам австралийский министр иммиграции,
– сказал Джокович.
Титулованный теннисист подчеркнул, что его депортация была обусловлена тем, что власть Австралии беспокоилась о том, что Новак может спровоцировать антивакцинаторские настроения.
"На самом деле люди, вероятно, не знают, что меня депортировали из Австралии не на основании отсутствия прививки, или нарушения каких-то правил, или ошибки в визовой декларации. Все это было фактически одобрено и подтверждено федеральным судом Австралии и министром иммиграции.
Причина моей депортации из Австралии в том, что министр иммиграции по своему усмотрению аннулировал мою визу на основании того, что, по его мнению, я могу спровоцировать в стране или городе антивакцинаторские настроения, с чем я абсолютно не согласен", – отметил Новак.
Депортация Джоковича из Австралии
- В начале января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Australian Open.
- В аэропорту теннисист не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы. К тому же теннисист не имел прививки против коронавируса.
- Пограничники аннулировали визу и задержали Новака. Серб подал апелляцию и выиграл ее, после чего аннуляция визы была отменена.
- Потом оказалось, что министр иммиграции может лично рассмотреть это дело и, пользуясь своими полномочиями, может повторно отменить визу теннисиста, что он и сделал. После чего Джоковича депортировали из Австралии.