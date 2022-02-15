Джокович: Було нелегко

За словами тенісиста, помилка у візовій декларації не була навмисною. Спортсмен поділився своїми переживаннями щодо цієї ситуації.

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Я був дуже засмучений тим, як усе закінчилося для мене в Австралії. Було нелегко. Безумовно, помилка у візовій декларації не була навмисною. Це визнав та підтвердив федеральний суд і сам австралійський міністр імміграції,

– сказав Джокович.

Титулований тенісист наголосив, що його депортація була зумовлена тим, що влада Австралії турбувалася про те, що Новак може спровокувати антивакцинаторські настрої.

"Насправді люди, певно, не знають, що мене депортували з Австралії не на підставі відсутності щеплення, або порушення якихось правил, або помилки у візовій декларації. Все це було фактично схвалено та підтверджено федеральним судом Австралії та міністром імміграції.

Причина моєї депортації з Австралії в тому, що міністр імміграції на свій розсуд анулював мою візу на підставі того, що, на його думку, я можу спровокувати в країні або місті антивакцинаторські настрої, з чим я абсолютно не згоден", – зазначив Новак.

Депортація Джоковича з Австралії