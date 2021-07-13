Оригинальное празднование героя сборной Италии в финале Евро-2020: что это значит – видео

Италия получила трофей Евро-2020. Автором гола сборной стал защитник Леонардо Бонуччи.

Как забивал итальянец

На 67-й минуте центрбэк Леонардо Бонуччи забил единственный гол "скуадра адзурры" в финальной встрече. Футболист интересным жестом отпраздновал взятие ворот Англии.

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В середине второго тайма Италия получила право на угловой удар. Все высокие футболисты и в частности Бонуччи подтянулись к штрафной "трех львов". Леонардо оказался самым расторопным на добивании и в упор расстрелял владения англичан.

Своим голом Бонуччи сравнял цифры на табло. Больше сборные не забивали. Все решалось в серии пенальти, где сильнее была Италия (3:2).

Празднование Бонуччи

Защитник оригинально и необычно для всех отпраздновал свой гол. Сначала Леонардо сделал непонятный жест руками и пальцами, а затем круговыми движениями поднес палец ко рту, надув щеки.

В соцсетях сразу начали обсуждать такое странное празднование. Никто не понимал, как это расшифровывается.

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Оказалось, что первый жест означает буквы L и M – первые буквы имен его сыновей Лоренцо и Матео. А также дочери и жены – Матильды и Мартины соответственно.

"Прополощите рот"

А продолжение жеста Бонуччи выполняет уже не впервые. Отец защитника рассказал, что же это значит. Идея этого жеста появилась тогда, когда Бонуччи был в компании друзей, которые болели за другие команды, но совсем не болели за туринский Ювентус, за который выступает футболист.

Тогда Леонардо сказал им: "Прополощите рот с мылом перед тем как говорить о Ювентусе. Именно этому и посвящен жест".