Празднование героя матча

Защитник итальянской сборной Леонардо Бонуччи не сдерживал эмоций счастья после финала Евро-2020. Футболист посетил пресс-конференцию, чтобы поделиться впечатлениями от триумфа.

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Игрок обороны перед началом общения с журналистами по очереди пил пиво и "Coca-Cola".

Видео с пресс-конференции Бонуччи