Празднование героя матча

Защитник итальянской сборной Леонардо Бонуччи не сдерживал эмоций счастья после финала Евро-2020. Футболист посетил пресс-конференцию, чтобы поделиться впечатлениями от триумфа.

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Игрок обороны перед началом общения с журналистами по очереди пил пиво и "Coca-Cola".

К слову. На 67-й минуте матча, когда счет на табло был 0:1 в пользу Англии, итальянцы превратили свое преимущество на поле в гол. После подачи с углового Пикфорд парировал удар Верратти, но Бонуччи выиграл добивание и затолкал мяч в ворота – 1:1.

Видео с пресс-конференции Бонуччи