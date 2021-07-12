Празднование героя матча
Защитник итальянской сборной Леонардо Бонуччи не сдерживал эмоций счастья после финала Евро-2020. Футболист посетил пресс-конференцию, чтобы поделиться впечатлениями от триумфа.
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Игрок обороны перед началом общения с журналистами по очереди пил пиво и "Coca-Cola".
Видео с пресс-конференции Бонуччи
- Победитель финала определился в серии послематчевых пенальти. Здесь футбольный Бог был на стороне "Скуадры адзурры" (3:2).
- Англичане же трижды не забили пенальти.