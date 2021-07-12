Трогательный поступок триумфатора

Команда Роберто Манчини оказалась более меткой в серии послематчевых пенальти (3:2). В тот вечер футбольный Бог был на стороне "скуадра Адзурры".

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После поединка футболисты и фанаты не сдерживали своих эмоций на футбольном поле, так и вне его. Игрок сборной Италии Федерико Кьеза вышел на поле в стартовом составе команды и был один из самых заметных футболистов на поле в составе обеих сборных. Он постоянно держал в напряжении защиту и голкипера Англии.

Кьеза сыграл в матче 86 минут и был заменен на Федерико Бернардески. После получения наград и трофея игрок Ювентуса решил разделить радостные эмоции с родным человеком в жизни – мамой.

Он в состоянии бешеных эмоций не мог сам набрать номер телефона, поэтому попросил об этом голосового ассистента. Во время разговора улыбка не сходила с лица Кьезы, который в итальянском стиле экспрессивно размахивал руками.

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