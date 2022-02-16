В организме россиянки Валиевой нашли еще два препарата для повышения выносливости
Источник:The New York Times
Лаборатория в Стокгольме, которая проверяла допинг-пробу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, обнаружила три препарата для лечения заболеваний сердца.
По информации The New York Times, в организме юной спортсменки, кроме ранее обнаруженного триметазидина, обнаружили еще L-карнитин и гипоксен.
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Эти препараты используются для повышения выносливости и улучшения работы сердца. Впрочем, они не входят в список запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
"Обнаружение сразу нескольких веществ у элитного спортсмена, тем более такого молодого, как Валиева, было крайне удивительным. Смесь трех компонентов – двух разрешенных и одного запрещенного, судя по всему, направлена на повышение выносливости, снижение утомляемости и более эффективное потребление кислорода", – сказал исполнительный директор Антидопингового агентства США (USADA) Тревис Тайгарт.
Также стало известно, что при рассмотрении представители олимпийского комитета России и некоторые чиновники Международного олимпийского комитета допускали ошибочное обнаружение триметазидина в анализах.
Однако обнаружение сразу трех необычных компонентов опровергает это утверждение.
Что известно о скандале с допингом Валиевой
- 25 декабря 2021 года Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля на Олимпийских играх в Пекине.
- Мир узнал об этом 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и положено процедурой, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований.
- Девушка сразу подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля, Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.
- 14 февраля Валиеву допустили к выступлениям в личном турнире Олимпийских игр-2022. Такое решение озвучил Спортивный Арбитражный суд на своем выездном заседании в Пекине.